Banengroei VS flink sterker dan verwacht

WASHINGTON (AFN/BLOOMBERG) - De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in oktober aanzienlijk sterker toegenomen dan verwacht. Volgens het Amerikaanse ministerie van Arbeid kwamen er vorige maand 128.000 banen bij, exclusief de landbouw. Economen rekenden in doorsnee op 85.000 nieuwe arbeidsplaatsen.

In het cijfer is ook de lange staking bij autoconcern General Motors (GM) verwerkt. De banengroei in september werd daarnaast opwaarts bijgesteld tot 180.000, van een eerder gemelde 136.000 nieuwe arbeidsplaatsen. Ook voor augustus was een positieve bijstelling te zien. De werkloosheid in 's werelds grootste economie steeg naar 3,6 procent, van 3,5 procent een maand eerder. Het gemiddelde uurloon klom op maandbasis met 0,2 procent.

Het banenrapport wordt door de financiële markten scherp in de gaten gehouden, omdat de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt van invloed kunnen zijn op het monetaire beleid van de Federal Reserve. Eerder deze week kwam de Fed met de derde renteverlaging van dit jaar. De Fed verklaarde toen dat de Amerikaanse arbeidsmarkt sterk is.

Donald Trump

Deze week kwam ook een cijfer naar buiten over de groei van de Amerikaanse economie in het derde kwartaal, dat beter uitviel dan gedacht. Daarbij profiteerde de economie vooral van de consumentenbestedingen in de VS. Amerikanen zijn bereid de portemonnee te trekken dankzij de kracht van de arbeidsmarkt. Daardoor konden de afzwakkende bedrijfsinvesteringen worden gecompenseerd. Bedrijven in de VS zijn voorzichtiger geworden met investeringen door de onzekerheid als gevolg van de Chinees-Amerikaanse handelsoorlog.

President Donald Trump zei op Twitter dat het banencijfer veel beter was dan verwacht.