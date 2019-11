AbbVie groeit en scherpt prognose aan

Gepubliceerd op | Views: 445

CHICAGO (AFN) - AbbVie scherpt zijn winstverwachting aan na een sterke groei in het derde kwartaal. Ook gaat de Amerikaanse farmaceut volgend jaar zijn dividend met dik 10 procent op te voeren, zo bleek vrijdag uit een handelsbericht.

De kwartaalopbrengsten van AbbVie stegen met 3 procent op jaarbasis tot bijna 8,5 miljard dollar. Er was onder meer sprake van progressie bij de nieuwe middelen Rinvoq en Skyrizi. De prognose voor de aangepaste winst per aandeel in heel 2019 gaat naar 8,90 dollar tot 8,92 dollar, waar het bedrijf eerder mikte op een bandbreedte van 8,82 dollar tot 8,92 dollar per aandeel.

Topman Richard Gonzalez benadrukte in een toelichting daarnaast dat AbbVie op koers licht om de overname van branchegenoot Allergan af te ronden in het eerste kwartaal van volgend jaar. AbbVie is onder meer actief met middelen tegen reuma en psoriasis. Allergan is vooral bekend van botox. Door samen te gaan willen de bedrijven hun marktposities versterken, sterker groeien en financiële voordelen realiseren. Met de deal is zo'n 63 miljard dollar gemoeid.

Onder de streep bleef afgelopen kwartaal 1,9 miljard dollar over. In dezelfde periode vorig jaar bedroeg de winst nog 2,7 miljard dollar. De daling heeft onder meer te maken met afschrijvingen op Stemcentrx, dat werkte aan het longkankermiddel Rova-T. AbbVie betaalde daar enkele jaren terug miljarden voor, maar heeft het onderzoek recent beëindigd nadat analyse van onderzoeksresultaten uitwees dat het medicijn niet goed werkt.