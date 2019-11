Stevige winstval olieconcern ExxonMobil

Gepubliceerd op | Views: 0

IRVING (AFN) - Het Amerikaanse olie- en gasconcern ExxonMobil heeft in het derde kwartaal een fors lagere winst behaald ten opzichte van een jaar eerder, onder druk van de zwakkere energieprijzen. De productie ging omhoog.

De nettowinst van het grootste oliebedrijf van de Verenigde Staten bedroeg 3,2 miljard dollar. Dat was een jaar eerder nog 6,2 miljard dollar. De totale omzet daalde naar 65 miljard dollar van 76,6 miljard dollar in het derde kwartaal van 2018.

De productie van olie en gas lag gemiddeld op het equivalent van 3,9 miljoen vaten per dag, een stijging van 3 procent. ExxonMobil voert vooral de productie sterk op in het olie- en gasrijke gebied Permian Basin in het zuiden van de VS.