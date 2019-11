Shell benoemt nieuwe baas voor Downstream

Gepubliceerd op | Views: 520

DEN HAAG (AFN) - Olie- en gasconcern Shell heeft Huibert Vigeveno benoemd tot de nieuwe directeur voor de divisie Downstream. De Nederlander bekleedt die functie met ingang van volgend jaar. Hij is daarmee de opvolger van John Abbott, die in maart 2020 definitief vertrekt bij Shell.

Vigeveno is sinds 1995 werkzaam voor Shell. Op dit moment is hij leidinggevende bij de afdeling voor wereldwijde commerciële activiteiten. Eerder was hij onder andere uitvoerend voorzitter van Shell China Limited. Als directeur van Downstream, waaronder raffinage en verkoop van olieproducten valt, wordt hij ook lid van het Executive Committee.

Abbott blijft Vigevano tot zijn vertrek bijstaan met advies, om de overgang in goede banen te leiden. Shell-topman Ben van Beurden bedankt de Brit voor zijn "belangrijke bijdrage aan de Shell Group".