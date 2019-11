Kleine winsten op Europese beurzen

Gepubliceerd op | Views: 566 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenbeurzen lieten vrijdag kleine winsten zien. Een positief industriecijfer uit China zorgde voor enig optimisme op de beursvloeren. Beleggers waren verder in afwachting van het Amerikaanse banenrapport, dat later op de dag verschijnt. Op het Damrak kwamen Wolters Kluwer, Corbion, Basic-Fit, Brunel en Eurocommercial Properties met handelsberichten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,4 procent hoger op 578,95 punten. De MidKap dikte 0,9 procent aan tot 866,27 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt wonnen tot 0,4 procent.

Sterkste stijger in de AEX was staalconcern ArcelorMittal (plus 2 procent). Galapagos won 1,6 procent. Het biotechnologiebedrijf zal tijdens een congres in Atlanta nieuwe data over reumamiddel filgotinib presenteren. Wolters Kluwer sloot de rij met een verlies van 1,7 procent. De informatieleverancier herhaalde zijn groeiverwachtingen en kondigde aan het aandeleninkoopprogramma te vergroten tot 350 miljoen euro.

Middelgrote bedrijven

ASMI ging aan kop bij de middelgrote bedrijven met een plus van ruim 7 procent. De chiptoeleverancier is begonnen met een aandeleninkoopprogramma ter waarde van maximaal 100 miljoen euro. Basic-Fit kreeg er 6,2 procent bij. De fitnessketen zag de gemiddelde opbrengsten per lid in de eerste negen maanden stijgen. Ook de totale omzet nam toe.

Corbion won 0,7 procent in de MidKap. Het speciaalchemiebedrijf verwacht dit jaar minder omzet te behalen dan eerder geraamd. Vastgoedinvesteerder Eurocommercial Properties daalde 1,2 procent na een kwartaalupdate. Detacheerder Brunel zag de kwartaalomzet stijgen en won 1,6 procent bij de kleinere bedrijven. Beursuitbater Euronext profiteerde van een adviesverhoging door Citi en steeg 3,3 procent.

Danske Bank

In Kopenhagen zakte Danske Bank 3 procent na een verlaging van de winstverwachting. De Deense bank kampt met dure antiwitwasmaatregelen en negatieve rentes. Novo Nordisk klom 1,8 procent na beter dan verwachte cijfers van het Deense farmaceutische bedrijf.

De euro noteerde op 1,1142 dollar, tegen 1,1150 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent meer op 54,43 dollar. Brentolie werd 0,2 procent duurder op 59,76 dollar.