AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Verschillende analisten hebben de koersdoelen voor het aandeel ASMI opgevoerd, naar aanleiding van de recente derdekwartaalcijfers van de onderneming. De koers van ASMI beweegt rondom recordniveaus.

JPMorgan en Bryan Garnier schroefden de richtprijs voor het chipbedrijf fors op. JPMorgan verhoogde die naar 100 euro van 75 euro eerder. Bryan Garnier plakte een prijs van 105 euro op het aandeel, van 85 euro eerder. Volgens de analisten van JPMorgan blijft ASMI ook in de eerste helft van 2020 sneller dan de markt groeien. Het bedrijf profiteert van de gunstige verschuivingen in de vraag naar chips en heeft baat bij zijn belangen in dochterondernemingen.

Marktvorsers bij Bryan Garnier benadrukken het sterke orderboek van de onderneming en verwachten een betere prestatie van het concern in het vierde kwartaal. Bovendien denken ze dat het positieve momentum wat betreft het aantal orders in ieder geval tot het eerste kwartaal van volgend jaar aanhoudt.

JPMorgan heeft een neutral-advies op ASMI en Bryan Garnier een koopadvies. Het aandeel ASMI stond vrijdag vrijdag omstreeks 11.05 uur 7,7 procent lager op 97 euro.