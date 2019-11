Alom bekend beeld bij handelsbericht PostNL

Gepubliceerd op | Views: 845

AMSTERDAM (AFN) - Postbedrijf PostNL zal maandag in het handelsbericht over het derde kwartaal het alom bekende beeld laten zien; namelijk minder post- en meer pakketbezorging. Al met al komt de omzet hoger uit en ook het onderliggende cash bedrijfsresultaat zal zijn gestegen, zo blijkt uit een rondgang van PostNL zelf langs analisten die het post- en pakketbedrijf volgen.

De kenners gaan er in doorsnee van uit dat het postvolume in Nederland met dik 9 procent is gedaald. De totale omzet van 657 is meer dan de 638 miljoen euro in het derde kwartaal een jaar geleden, geholpen door de gestegen pakketvolumes.

Het onderliggende cash bedrijfsresultaat komt volgens de analisten over de voorbije maanden uit op 27 miljoen euro tegenover 23 miljoen euro een jaar eerder. Verder zal PostNL 14 miljoen euro aan kostenbesparingen hebben gerealiseerd.

Fusie-ontwikkelingen

Verder zal er gelet worden op de fusie-ontwikkelingen. PostNL kreeg onlangs onder strenge voorwaarden groen licht voor de krachtenbundeling met rivaal Sandd. De deal is ingegeven door de aanhoudende krimp van de postmarkt. PostNL betaalt 105 miljoen euro in contanten voor Sandd. Ook zal er nog voor circa 25 miljoen euro aan overige vorderingen worden overgenomen.

PostNL zei eerder de integratie van de beide netwerken ergens in het eerste halfjaar van 2020 af te kunnen ronden. De verwachte jaarlijkse synergievoordelen van de samensmelting lopen de komende jaren op naar zo'n 50 miljoen tot 60 miljoen euro, waarbij het volledige voordeel in 2022 bereikt moet zijn. PostNL betaalt ook tijdelijk geen dividend aan zijn aandeelhouders.

Kenners verwachten na afronding van de fusie een behoorlijk rendement, wat zich op termijn zou moeten vertalen in een hoger dividend. Concurrenten van PostNL, met name in de pakketmarkt, zijn bang dat het postbedrijf subsidies voor de postbezorging inzet bij zijn pakketdiensten.