'Geen verrassingen na waarschuwing Brunel'

AMSTERDAM (AFN) - Het kwartaalbericht van detacheerder Brunel bevat geen verrassingen na de winstwaarschuwing die het bedrijf onlangs naar buiten bracht. Dat meldden analisten van KBC Securities in een reactie op de cijfers. Na dat winstalarm kelderde het aandeel Brunel.

Volgens KBC kwam de omzet uit zoals verwacht. De Belgische bank denkt dat Brunel met zijn winstprognose voor heel 2019 ergens in het midden van de aangegeven bandbreedte zal uitkomen. Het hold-advies voor Brunel wordt gehandhaafd, met de verwachting dat 2020 een lastig jaar zal worden voor de onderneming. Het koersdoel is 9,50 euro.

ING merkt op dat als het recente winstalarm buiten beschouwing wordt gelaten, het handelsbericht over het derde kwartaal iets beter dan voorzien was. De kenners noemen de verklaring over het dividend het enige echte nieuws in het bericht. Het baseren van de dividendberekening op voortgezette activiteiten impliceert volgens ING een dividend van 0,30 euro per aandeel voor 2019.

Op het aandeel Brunel staat bij ING een buy-advies en koersdoel van 16,25 euro. Brunel stond vrijdag omstreeks 09.55 uur 0,6 procent hoger op 8,33 euro.