'Besluit Brazilië kleine tegenvaller Heineken'

AMSTERDAM (AFN) - Het besluit dat Heineken zich in Brazilië moet houden aan zijn distributieovereenkomst met bottelaars voor Coca-Cola is een kleine tegenvaller voor de brouwer. Dat zeggen kenners bij KBC Securities.

Volgens de analisten moet Heineken als gevolg van het besluit twee verschillende distributiekanalen tot begin 2022 aanhouden voor zijn twee dochterondernemingen in Brazilië. Coca-Cola Femsa SAB blijft voor de distributie zorgen bij het onderdeel Kaiser. Het onderdeel Kirin, dat twee jaar terug is overgenomen door Heineken, valt echter niet onder de afspraak en kan dus een andere distributeur inschakelen. Deze situatie is "niet optimaal", schrijven de marktvorsers, omdat Heineken dan kostenvoordelen misloopt.

KBC heeft een accumulate-advies op Heineken met een koersdoel van 105 euro. Het aandeel Heineken stond vrijdag omstreeks 09.50 uur 0,2 procent lager op 91,28 euro.