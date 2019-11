Groei industrie Nederland zwakker

Suske; rustig blijven, denk aan je hart. De zwakkere industrie in zowat alle Europese landen zijn enkel te wijten aan de handelsoorlog die Trump in gang heeft gezet. Je weet wel de man die jij zo slim vond. Hierboven op komt dan nog het nieuws van Trump dat Boris Johnson te samen met Nigel Farage moet samenwerken ,wil met tot 'n goed handelsdeal komen tussen de VS en het UK. Want het voorstel dat nu op tafel ligt leunt de UK volgens hem nog te veel aan bij de EU. Het is dus niet alleen 'n aanval op China maar ook op Europa wat hij voor ogen heeft. Je moet dan geen econoom zijn om te begrijpen dat de beurzen hierdoor geen richting weten te bepalen. Ik snap dat wel, jij misschien niet. Heffingen op milieuzaken of op de auto industrie zijn bijzaak en leiden de mensen af van wat er in werkelijkheid zich afspeelt.