Gepubliceerd op | Views: 798 | Onderwerpen: banken

AMSTERDAM (AFN) - ABN AMRO heeft de verkoop van de tak voor derdenrekeningen en schikkingen aan financieel dienstverlener Intertrust afgerond. De deal werd begin februari aangekondigd en moest nog worden goedgekeurd door de betrokken toezichthouders. Aan die voorwaarde is nu voldaan.

Het team van het onderdeel is in zijn geheel overgegaan. Mededelingen over de financiële details werden niet gedaan.

Derdenrekeningen of geblokkeerde bankrekeningen worden gebruikt bij complexe transacties, bijvoorbeeld wanneer er grote sommen geld van het ene naar het andere land moet worden overgemaakt. Ze worden doorgaans beheerd door een notaris.