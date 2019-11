Gepubliceerd op | Views: 808

AMSTERDAM (AFN) - Vastgoedinvesteerder Eurocommercial Properties heeft in het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar meer huurinkomsten opgestreken. Vooral bij het vernieuwen van contracten wist de firma deze opbrengsten op te voeren.

De totale huurinkomsten stegen tot 52,1 miljoen euro, tegenover 49,4 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar. Op vergelijkbare basis namen de opbrengsten met 2,3 procent toe, waarbij de Zweedse markt voor de sterkste stijging zorgde. Van alle panden in bezit van Eurocommercial stond 0,7 procent leeg. Topman Jeremy Lewis noemt de resultaten goed, tegen een achtergrond van beperkte economische groei in Europa. Het aan de beurs in Amsterdam genoteerde Eurocommercial is actief in België, Frankrijk, Italië en Zweden.

Het directe beleggingsresultaat kwam uit op 30 miljoen euro. Dat is vrijwel even hoog als in hetzelfde kwartaal van het vorige boekjaar en in lijn met de verwachtingen. De nettowinst daalde tot 11,2 miljoen euro, tegenover 39,2 miljoen euro een jaar eerder. Die daling is volgens Eurocommercial het gevolg van de lage rentes in de eurozone en Zweden, waardoor een portefeuille met bepaalde derivaten minder waard is geworden.