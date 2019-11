Abonnees Basic-Fit geven meer geld uit

Gepubliceerd op | Views: 465

AMSTERDAM (AFN) - Abonnees van Basic-Fit hebben hebben meer uitgegeven bij de fitnessketen. De gemiddelde opbrengsten per lid zijn in de eerste negen maanden gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, maakt het bedrijf bekend in een handelsbericht.

Gemiddeld besteedden sportschoolgangers per maand 20,24 euro bij Basic-Fit-filialen. Dat is een stijging van 6 procent op jaarbasis. De totale omzet van Basic-Fit dikte met 27 procent aan tot 371,5 miljoen euro, bij een klantenaanwas van 20 procent tot 2,1 miljoen mensen.

Volgens topman René Moos bewijst de stijging van de omzet per klant de populariteit van zogeheten Premium-abonnementen. Bijna een derde van alle leden zou voor dit duurdere abonnement kiezen.

De groei ging gepaard met aanzienlijke uitbreiding. In de eerste drie kwartalen kwamen er 123 vestigingen van Basic-Fit bij, waarmee het totale aantal sportscholen op 752 uitkomt. Voor heel het jaar rekent het bedrijf op 155 nieuwe filiaalopeningen. De keten is naast Nederland actief is in Frankrijk, België, Spanje en Luxemburg.