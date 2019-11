Tribunaal houdt Heineken aan contract Brazilië

Gepubliceerd op | Views: 442 | Onderwerpen: Brazilië, levensmiddelen

AMSTERDAM (AFN) - Een dochteronderneming van Heineken in Brazilië moet zich houden aan een eerder gesloten distributieovereenkomst met bottelaars voor Coca-Cola in dat land. Dat heeft een arbitragetribunaal bepaald.

Heineken kondigde eerder aan de distributie van zijn bier in Brazilië niet langer uit te besteden aan de de Mexicaanse bottelaar Coca-Cola Femsa SAB. Die laatste partij klaagde vervolgens en zei dat Heineken nog tot maart 2022 vastzit aan het contract.

In het geval van Cervejarias Kaiser Brasil, een van de dochterondernemingen van Heineken in Brazilië, geeft het tribunaal de Coca-Cola-bottelaars gelijk. Dit betekent dat deze partij naast Kaiser tot 2022 onder meer de merken Heineken, Amstel en Sol in Brazilië distribueert. De Braziliaanse activiteiten van het Japanse Kirin, die Heineken twee jaar geleden kocht, vallen niet onder de afspraak.