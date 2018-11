BEURZEN Optimisme op Wall Street houdt aan

Gepubliceerd op | Views: 598

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met duidelijke winsten gesloten. Het optimisme van de voorbije dagen kreeg een passend vervolg. Beleggers bogen zich onder meer over cijfers van DowDuPont en Spotify. Ook werd gereageerd op opmerkingen van president Donald Trump, die zei een goed gesprek te hebben gehad met zijn Chinese collega Xi Jinping.

De Dow-Jonesindex sloot 1,1 procent hoger op 25.380,74 punten. De S&P 500 klom ook 1,1 procent tot 2740,37 punten en de techgraadmeter Nasdaq steeg 1,8 procent tot 7434,06 punten.

Trump en Xi, die elkaar tijdens de G20-top in Argentinië zullen ontmoeten, hebben onder meer gesproken over handelskwesties. China en de VS liggen op dat gebied al een tijdje op ramkoers. De landen slaan elkaar over en weer met importtarieven om de oren. Dit zorgt ook voor spanningen op de financiële markten.

Spotify

Chemieconcern DowDuPont kreeg er ruim 8 procent bij. Het bedrijf verwacht nog meer te kunnen besparen door de fusie van Dow Chemical en DuPont. Het doel voor synergievoordelen wordt met 300 miljoen dollar opgekrikt ten opzichte van een eerdere prognose. Ook werd een nieuw aandeleninkoopprogramma van 3 miljard dollar aangekondigd.

Muziekstreamingdienst Spotify verloor bijna 6 procent. In zijn eerste volledige kwartaal sinds zijn beursdebuut in New York kwam het bedrijf met tegenvallende verwachtingen. Maker van onder meer smartwatches en activiteitentrackers FitBit maakte een koerssprong van ruim een kwart, na veel beter dan verwachte resultaten.

Chips

Ook de in New York genoteerde Nederlandse chiponderneming NXP Semiconductors gaf inzage in de prestaties en werd beloond met een winst van 12 procent. Dat zorgde mede ook voor winsten bij branchegenoten als Intel, Qualcomm en met name AMD. Cijfers van farmaceut Teva (plus 15 procent) vielen eveneens in goede aarde.

De euro noteerde op 1,1410 dollar, tegen 1,1392 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Olieprijzen gingen omlaag na berichten over productieverhogingen door leden van oliekartel OPEC. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 2,8 procent tot 63,51 dollar. Brentolie kostte 3,1 procent minder op 72,74 dollar per vat.