'President-commissaris Accell moet aftreden'

AMSTERDAM (AFN) - President-commissaris Ab Pasman van fietsenproducent Accell moet zijn functie ter beschikking stellen. Dat vindt grootaandeelhouder Teslin, die het vertrouwen in Pasman heeft opgezegd. De investeerder is het onder meer niet eens met de wijze waarop handelshuis Pon vorig jaar de deur werd gewezen. Ook wordt Pasman verweten te traag in te grijpen op snelle ontwikkelingen in de markt.

Pon deed vorig jaar een poging om Accell in te lijven. Volgens Teslin is het bod van het handelshuis te snel in de kliko verdwenen. Teslin vond het bod van 32,72 euro destijds ook te laag. Maar de investeerder zegt geen weet te hebben gehad dat Accell er in werkelijkheid veel minder voor stond. ,,De raad van commissarissen had dit wel moeten en kunnen weten", aldus Teslin.

Verder klonk er kritiek op het geringe jaarlijkse rendement van 1,5 procent voor aandeelhouders de afgelopen acht jaar. Met name het afgelopen jaar ging veel waarde verloren, aldus Teslin.

Opvallende stijger

De investeerder deed zijn beklag vorige week tijdens een bijzondere aandeelhoudersvergadering. Teslin heeft Pasman opgeroepen bij de vergadering van volgend jaar zijn functie neer te leggen.

Op het Damrak was Acces donderdag een opvallende stijger. Het aandeel won dik 4 procent tot 15,98 euro.