klinkt logish en wordt dan als waar aangenomen. De prijs van olie is pas gaan dalen na de moord in de Saudi Ambassade in Turkije. Trumps wens: olie fair priced. Rond de 50 dollar. De druk die hij heeft uitgeoefend op de saudi's is enorm geweest en nog ! Plus zijn bekend making dat de USA nu een exporterende natie is geworden van olie. Oeps !