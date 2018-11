Gepubliceerd op | Views: 755

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Kabel- en telecomconcern Altice raakt de uitzendrechten in Frankrijk voor de hoogste Engelse voetbalcompetitie kwijt. Vivendi-dochter Canal Plus mag de wedstrijden uit de populaire Premier League vanaf augustus volgend jaar drie jaar lang gaan uitzenden, zo maakte Vivendi bekend.

Canal Plus had de rechten op de Engelse competitiewedstrijden eerder ook al in handen, maar raakte ze vanaf 2016 voor drie jaar kwijt aan Altice. Het in Amsterdam genoteerde kabel- en telecomconcern zei onlangs nog dat het verwerven van voetbalrechten past in de strategie van het bedrijf.

Altice bezit in Frankrijk nog wel de rechten voor onder meer de Franse Ligue 1 en voor de lucratieve UEFA Champions League.