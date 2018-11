Shire boekt lagere winst op hogere omzet

Gepubliceerd op | Views: 299

DUBLIN (AFN/BLOOMBERG) - Farmaceut Shire heeft in het derde kwartaal zijn omzet zien stijgen, onder meer door goede resultaten van zijn immunologische medicijnen. De nettowinst viel daarentegen lager uit dan een jaar eerder, zo maakt het Iers-Amerikaanse bedrijf bekend.

De opbrengsten stegen 6 procent tot ruim 3,7 miljard dollar. Naast de immunologie-afdeling, die medicijnen ontwikkelt tegen een aantal zeldzame aandoeningen, deden ook recentelijk gelanceerde medicijnen het goed.

Shire verwacht over het hele jaar minder omzet in de boeken te zetten dan eerder aangegeven, wegens de verkoop van zijn oncologie-tak in augustus. De opbrengsten van die desinvestering zijn voor een groot deel gebruikt om schulden af te betalen.

Reorganisatie en hogere belastingen

Onder de streep resteerde een bedrag van 537 miljoen dollar, 2 procent minder dan een jaar eerder. De winstdaling is volgens Shire het gevolg van reorganisatiekosten en hogere belastingen.

Shire staat op het punt overgenomen te worden door zijn Japanse branchegenoot Takeda. Die miljardentransactie ligt op schema om in de eerste helft van volgend jaar te worden afgerond, aldus Shire.