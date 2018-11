Voorspellingen Spotify stellen teleur

Gepubliceerd op | Views: 370

STOCKHOLM (AFN/RTR) - Spotify heeft in zijn eerste volledige kwartaal sinds zijn beursdebuut in New York tegenvallende verwachtingen afgegeven voor de toekomst. De voorspelde aanwas van nieuwe abonnees en omzetgroei in het vierde kwartaal blijven achter bij de gemiddelde verwachtingen van analisten.

In het derde kwartaal groeide het aantal abonnees wereldwijd tot 87 miljoen, van 83 miljoen drie maanden eerder. Dat was in lijn met de verwachtingen. Het totale aantal gebruikers, dus inclusief gratis luisteraars die tussendoor reclames te horen krijgen, steeg tot 191 miljoen.

Voor het hele jaar rekent Spotify op 199 miljoen tot 206 miljoen gebruikers. Volgers van het bedrijf rekenden gemiddeld op 208 miljoen gebruikers aan het einde van het jaar.

De van oorsprong Zweedse muziekstreamingdienst schoot na zijn beursgang in april uit de startblokken. Van de 30 procent stijging van de beurswaarde is inmiddels echter weinig meer over door de wereldwijde druk op de aandelenmarkten. Ook zitten concurrenten als Apple en Google op het vinkentouw met vergelijkbare diensten. Apple komt later op de dag met cijfers.