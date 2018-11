Gepubliceerd op | Views: 396 | Onderwerpen: Groot-Britannië

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - De groei van de bedrijvigheid in de industrie van Groot-Brittannië is in oktober afgezwakt naar het laagste niveau sinds juli 2016, de maand na het brexit-referendum. Dat blijkt uit cijfers van de Britse marktonderzoeker Markit.

De inkoopmanagersindex die de bedrijvigheid in de Britse industrie weerspiegelt, noteerde een stand van 51,1, tegen een herziene stand van 53,6 in september. Economen rekenden in doorsnee op een stand van 53. Een niveau van 50 of meer wijst op groei, daaronder op krimp.

Britse bedrijven hebben last van de onzekerheid die de brexit met zich meebrengt en de wereldwijde handelsspanningen.