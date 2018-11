'Grootste duikeling Intertrust in halfjaar'

Gepubliceerd op | Views: 463

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Intertrust ging donderdag na bekendmaking van zijn kwartaalcijfers tot 6,3 procent onderuit. Dat was de grootste daling in een halfjaar. Volgens een analist van ABN AMRO was dat openingsverlies overdreven en was het kwartaal ,,net goed genoeg, maar zeker niet sterk".

Volgens de marktkenner was de omzetgroei op eigen kracht teleurstellend, vooral door de prestaties in Nederland. Het aangepaste bedrijfsresultaat (ebita) was echter in lijn met de verwachtingen.

Het aandeel stond omstreeks 09.55 uur 3,7 procent lager op 13,73 euro.