Basic-Fit terug op favorietenlijstje ING

Gepubliceerd op | Views: 298

AMSTERDAM (AFN) - Basic-Fit is terug op de favorietenlijstje van ING voor fondsen in de Benelux. Volgens analisten van de bank laat de recente handelsupdate van de sportschooluitbater zien dat er nog altijd geen einde is gekomen aan de stevige expansie van Basic-Fit. Bovendien wordt die groei niet gedreven door allemaal kortingen, aldus de kenners.

Basic-Fit kreeg er in de eerste negen maanden van dit jaar netto 65 nieuwe sportclubs bij, voornamelijk in Frankrijk. De onderneming slaagde er daarnaast in om het ledenbestand op jaarbasis met 21 procent op te voeren tot bijna 1,8 miljoen mensen. De omzet over de eerste drie kwartalen dikte met 22 procent aan tot 291,5 miljoen euro.

Bij ING spraken de analisten in een rapport op woensdag ook al van een ,,erg solide'' kwartaal. Het advies blijft staan op buy, met een koersdoel van 34 euro. Het aandeel Basic-Fit noteerde donderdagochtend rond 09.45 uur 1,6 procent hoger op 25,85 euro, na een plus van 2,2 procent een dag eerder.