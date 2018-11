ING heeft weer een open deur gevonden. Inhuur externen zet de marges onder druk!!! Gelukkig wisten we dat nog niet dus dank aan deze scherpe analyse.

Paar regels verder zeggen ze dat Ordina er enigszins in is geslaagd om eigen personeel aan te nemen. Dat noemt men dan een klein lichtpuntje, terwijl dat juist het doel moet zijn en zij er dus schijnbaar in een zeer moeilijke markt ook in slagen.

Dus koers zal wel weer in het rood knallen