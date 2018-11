Advies ForFarmers omlaag bij KBC

Gepubliceerd op | Views: 88 | Onderwerpen: advies

AMSTERDAM (AFN) - KBC Securities heeft het beleggingsadvies op het aandeel ForFarmers verlaagd, in reactie op het handelsbericht van het veevoerbedrijf. De Belgische bank verlaagde zijn oordeel van accumulate naar hold en het koersdoel van 11,80 euro naar 10,50 euro.

ForFarmers had afgelopen kwartaal te lijden onder snel opgelopen kosten als gevolg van de zomerhitte, wat impact zal hebben op de resultaten over heel 2018. Naast hogere kosten wijst KBC ook op een daling van de vergelijkbare brutowinst in Nederland, die niet kon worden gecompenseerd door een stijging in andere markten. Voor de toekomst is het volgens analisten belangrijk te kijken naar de effecten die de brexit heeft op ForFarmers, dat ook actief is in het Verenigd Koninkrijk.

Verder wijzen de analisten op het belang van de integratie van onlangs overgenomen branchegenoten. Over die aankopen is KBC overigens positief, omdat die voor een groter marktaandeel zorgen in de veelbelovende pluimveesector. ForFarmers stond donderdagochtend omstreeks 09.35 uur 5,2 procent lager op 9,45 euro.