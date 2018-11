Groei Nederlandse industrie zwakt af

Gepubliceerd op | Views: 392

ZOETERMEER (AFN) - De bedrijvigheid in de Nederlandse industrie is in oktober afgezwakt. Dat kwam mede door de kleinste toename van de nieuwe orders in meer dan twee jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers (Nevi).

De inkoopmanagersindex die de bedrijvigheid weerspiegelt, zakte naar een niveau van 57,1 van 59,8 in september. Een stand boven de 50 duidt op groei, daaronder op krimp. De Nederlandse industrie laat al meer dan vijf jaar onafgebroken groei zien.

De productie steeg volgens de Nevi voor de 66e maand op rij, een recordperiode. Deze stijging was echter wel de op een na kleinste in twee jaar. Hoogleraar inkoopmanagement Arjan van Weele van de TU Eindhoven noemt de vooruitzichten voor de Nederlandse industrie op de korte termijn goed. ,,Maar de groei neemt in Nederland en de eurozone duidelijk af."