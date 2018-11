Farmaceut Novo Nordisk schrapt 1300 banen

Gepubliceerd op | Views: 459

KOPENHAGEN (AFN/BLOOMBERG) - De Deense farmaceut Novo Nordisk zet het mes in zijn personeelsbestand. De maker van medicijnen tegen diabetes schrapt nog dit jaar 1300 banen, zo werd bekendgemaakt in een handelsbericht. Eind september had de onderneming nog ruim 43.000 werknemers.

Novo heeft te kampen met prijsdruk in de Verenigde Staten, waar medicijnenmakers door een wetswijziging meer moeten bijdragen aan de kosten van medicijnen voor ouderen. Ook zwakte in de insulinemarkt speelt het bedrijf parten. Topman Lars Fruergaard Jørgensen heeft het aantal onderzoeken tegen het licht gehouden. Hij wil dat Novo sneller nieuwe medicijnen op de markt kan brengen. Een van de nieuwe medicijnen die al op de markt is, Ozempic, doet het beter dan verwacht.

De operationele winst van Novo nam in het derde kwartaal met 6 procent af, de omzet daalde met 2 procent. Voor heel 2018 scherpte Novo de omzetverwachting aan tot minimaal 4 procent groei.