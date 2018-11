'Sterk kwartaal voor ASMI'

Gepubliceerd op | Views: 1.001

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Chiptoeleverancier ASM International (ASMI) heeft in het derde kwartaal sterke omzetcijfers laten zien. Dat schrijft NIBC in een reactie op de resultaten die de onderneming woensdag nabeurs meldde.

ASMI liet onder meer weten dat het orderboek met een record is toegenomen, met een bedrag van 258 miljoen euro aan nieuwe opdrachten. Voor het huidige kwartaal verwacht ASMI een omzet in een bandbreedte van 220 miljoen tot 250 miljoen euro. Deze prognoses zijn volgens NIBC niet heel verrassend.

Marktvorsers van ING noemen de orderinstroom juist het hoogtepunt van de kwartaalcijfers. Zij zijn erg te spreken over de eveneens stevige prognoses voor nieuwe orders in het vierde kwartaal, waardoor 2019 voor ASMI goed van start gaat. De ING-kenners vonden de omzet iets beter dan verwacht, maar waren minder te spreken over de brutowinstmarge en de bijdrage van de Aziatische dochter ASM PT.

Sterkste stijger

Al met al spreekt NIBC van sterke resultaten en een duidelijk positieve trend bij de omzetontwikkeling. De zakenbank denkt dat de ramingen voor ASMI iets verhoogd moeten worden. Het advies staat op accumulate. ING houdt vast aan een buy-advies met een koersdoel van 65 euro.

Het aandeel ASMI stond donderdag rond 09.45 uur 15,3 procent hoger op 43,80 euro. Daarmee was ASMI met afstand de sterkste stijger in de MidKap.