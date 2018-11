'Negatief begin Amsterdamse beurshandel'

Gepubliceerd op | Views: 0

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse effectenbeurs lijkt donderdag lager te beginnen aan de nieuwe beursmaand. Ook de andere Europese beurzen zullen waarschijnlijk in de min openen. Op Beursplein 5 kwamen veel bedrijven, waaronder de AEX-fondsen ING, ArcelorMittal en Shell, met cijfers. Ook wordt uitgekeken naar het rentebesluit van de Bank of England.

ING zag de winst in het derde kwartaal flink kelderen door de megaboete die de bank onlangs heeft gekregen voor witwassen. Zonder die forse last ging het wel beter met het financiële concern. ING kreeg er wereldwijd ook weer veel klanten bij.

Olie- en gasconcern Shell boekte in het derde kwartaal een aangepaste winst van 5,6 miljard dollar. Het bedrijf stelde daarnaast dat de strategie op koers blijft en te zullen beginnen met het tweede deel van de aandeleninkoop.

Importheffingen

ArcelorMittal zag het bedrijfsresultaat afgelopen kwartaal toenemen. Volgens de staalproducent blijven de marktomstandigheden in de staalindustrie positief ondanks de oplopende handelsspanningen in de wereld, de importheffingen en de zorgen over een afzwakkende economische groei.

Advanced Metallurgical Group (AMG) wist in het derde kwartaal zijn omzet en winst op te krikken in vergelijking met een jaar eerder. De metalenspecialist profiteerde van hogere verkoopprijzen van metalen. Veevoerbedrijf ForFarmers had afgelopen kwartaal veel last van de extreme hitte in juli en augustus. Door slechte oogsten stegen de grondstofprijzen onverwacht snel. Bovendien was het bedrijf door de lage waterstand meer geld kwijt aan extra transporten.

ASMI

Biotechnologiebedrijf Galapagos liet weten te zijn begonnen met een Fase 2-studie van zijn kandidaatmedicijn tegen idiopathische longfibrose. De test loopt in tien landen in Europa, Noord-Afrika en het Midden-Oosten.

Ook financieel dienstverlener Intertrust, automatiseerder Ordina en technologiegroep TKH kwamen met cijfers. ASMI bracht woensdag na de slotbel de resultaten al naar buiten. De chiptoeleverancier zag in het derde kwartaal het orderboek met een record toenemen. De omzet en winst vielen hoger uit dan een jaar geleden, maar waren wel lager dan in het tweede kwartaal.

Brill

Wetenschappelijk uitgeverij Brill heeft een naar eigen zeggen teleurstellend derde kwartaal beleefd. Het bedrijf verlaagde dan ook de omzet- en winstverwachtingen voor heel dit jaar.

De euro noteerde op 1,1344 dollar, tegen 1,1318 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,4 procent tot 65,05 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent minder en werd verhandeld voor 74,73 dollar per vat.