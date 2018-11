Omzetgroei voor technologiebedrijf TKH

Gepubliceerd op | Views: 244

HAAKSBERGEN (AFN) - Technologieconcern TKH Group heeft de winst en de omzet in het derde kwartaal zien groeien. Dat kwam naar voren uit een handelsbericht van de onderneming.

TKH zette een kwartaalwinst in de boeken van 24,5 miljoen euro. Dat was een jaar eerder nog 22,7 miljoen euro. De opbrengsten stegen met 4,2 procent naar 389,5 miljoen euro. Op autonome basis dikte de omzet met 4 procent aan.

Bij het segment Telecom Solutions was sprake van een autonome omzetgroei van 1,4 procent, bij Building Solutions van 3,2 procent en bij Industrial Solutions van 5,4 procent. Het bedrijfsresultaat (ebita) van de onderneming als geheel steeg met bijna 10 procent tot 40 miljoen euro. Daarbij was sprake van een groei van dit resultaat bij alle segmenten.

TKH handhaafde donderdag de verwachting voor heel het jaar. Het bedrijf rekent nog steeds op een winst tussen de 116 miljoen euro en 122 miljoen euro. Dat was een jaar geleden nog 95,6 miljoen euro. ,,De prognose voor de winst voor het gehele jaar betekent dat we een goed vierde kwartaal tegemoet kunnen zien'', aldus topman Alexander van der Lof. De orderportefeuille is bovendien goed gevuld.