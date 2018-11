Winst voor Swiss Re ondanks natuurrampen

Gepubliceerd op | Views: 163

ZÜRICH (AFN/RTR) - Swiss Re heeft in de eerste negen maanden van het jaar een winst in de boeken gezet. Daarmee keerde de Zwitserse herverzekeraar terug naar een positief resultaat, ondanks flinke claims voor bijvoorbeeld natuurrampen in de betreffende periode.

Swiss Re zette een winst in de boeken van 1,1 miljard dollar. Dat was een jaar eerder nog een verlies van 468 miljoen dollar. Natuurrampen en door de mens zelf veroorzaakte rampen hadden een impact van 1,6 miljard dollar op het resultaat.