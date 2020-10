KLM bereikt ook met piloten akkoord over reorganisatie

Dit laat maar weer eens echt zien hoe diep deze uitzonderlijke crisis er in hankt. Afgelopen jaren waren er toch nog mooie maar moeizaan verkregen winsten en nu feitelijk technisch failliet. Onvoorstelbaar toch ?! Allemaal de schouders w er onder en overleven. Maar hoe lang houden we dit vol ?



Gisteren op het nieuws ook weer dat de gemiddelde corona overlden vrouw 84 en de man 80 jaar is geworden met al 1 of meer onderliggende ziekte verschijnselen. Waarzijn we mee bezig denk ik dan. Je zal daardoor maar als jong gezin op straat komen te staan. Kan me de frustraties steeds meer voorstellen.