KLM bereikt ook met piloten akkoord over reorganisatie

AMSTELVEEN (AFN) - KLM heeft nu ook met zijn piloten overeenstemming bereikt over de reorganisatieplannen bij de luchtvaartmaatschappij. Daardoor is het bedrijf er nu met alle vakbonden op hoofdlijnen uit. Het plan waarin de arbeidsvoorwaarden worden versoberd, is donderdagavond direct naar het ministerie van Financiën gestuurd.

KLM moest donderdag nog een plan inleveren in Den Haag om over de volledige door de overheid beloofde miljardensteun te kunnen beschikken. Minister Wopke Hoekstra benadrukte de deadline donderdagochtend nog. Als het personeel niet zou instemmen met loonoffers en ontslagen, was faillissement volgens de minister de enige andere optie. Door de coronacrisis stond de maatschappij op omvallen.

Eerder op de dag lukte het al om deals te sluiten met de vakbonden voor het cabinepersoneel en het grondpersoneel. De piloten waren de enige beroepsgroep met wie KLM het nog niet eens was geworden. Zij behoorden net als bijvoorbeeld het management tot de hogere inkomens bij KLM en moesten van KLM ook het meeste inleveren. Een van de onderhandelaars van KLM gaf in de loop van de dag aan dat het lastige gesprekken waren.

Noodzakelijke maatregelen

"De maatregelen zijn ingrijpend en pijnlijk voor alle KLM’ers maar noodzakelijk", laat topman Pieter Elbers na afloop weten. KLM kondigde in de zomer al aan duizenden personeelsleden te ontslaan om te bezuinigen. Aan het eind van het jaar zal KLM zo’n 4500 mensen minder in dienst hebben dan voor de coronacrisis. Verdere banenreducties worden bovendien niet uitgesloten, "gezien de omvang en diepte van de crisis".

KLM heeft met de grond- en cabinebonden ook overeenstemming bereikt over het sociaal plan. Voor de piloten voorzagen bestaande cao-afspraken hier reeds in. Daarnaast zal KLM zijn Vrijwillige Vertrekregeling bij bepaalde afdelingen weer gericht openstellen om zoveel mogelijk gedwongen ontslagen te voorkomen.