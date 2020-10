Wall Street blijft dicht bij huis

Gepubliceerd op | Views: 117

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse aandelenbeurzen toonden donderdag tijdens de middaghandel in New York kleine uitslagen. Beleggers blijven hopen op extra stimuleringsmaatregelen om de Amerikaanse economie door de coronacrisis te helpen. Maar daarover kwamen wisselende berichten naar buiten. Er is nog geen akkoord, maar er zou wel nog altijd op hoog niveau overleg gevoerd worden.

De Dow-Jonesindex noteerde rond 20.00 uur 0,3 procent lager op 27.682 punten. De brede S&P 500 dikte een fractie aan tot 3465 punten en technologiegraadmeter Nasdaq kreeg er 1 procent bij tot 11.276 punten.

Bij de bedrijven ging de aandacht onder meer uit naar PepsiCo, dat bijna 1 procent won. De snack- en frisdrankproducent behaalde in het afgelopen kwartaal een hogere omzet en winst en verwacht voor heel 2020 een groei van de verkopen. Zo werden meer snacks van bijvoorbeeld de merken Lay's en Dorito's verkocht, maar ook ontbijtgranen van Quaker.

Techsector

Ook woninginrichter Bed Bath & Beyond opende de boeken. De cijfers waren duidelijk beter dan verwacht en het aandeel won circa een derde aan waarde. Drankenconcern Constellation Brands (min 1,2 procent) publiceerde eveneens kwartaalresultaten.

Verder stond de techsector in de belangstelling. Een belangrijke commissie van de Amerikaanse Senaat heeft donderdag ingestemd met het dagvaarden van de topmannen van techgiganten Facebook, Google en Twitter. Ze moeten getuigen over een wettelijke bescherming die cruciaal is voor het bedrijfsmodel van de onlineplatformen. Beleggers leken zich evenwel weinig zorgen te maken. De betreffende aandelen stonden stevig in de plus.

Nikola

Maker van elektrische voertuigen Nikola won bijna 17 procent, nadat de onderneming aangaf wat betreft productietijdspad en plannen nog steeds op schema te liggen. Beurstoezichthouder Securities and Exchange Commission (SEC) begon onlangs een onderzoek naar beschuldigingen van misleiding, fraude en bedrog bij het bedrijf.

Daarnaast verwerkten beleggers een flinke hoeveelheid macro-economische cijfers, waaronder de wekelijkse uitkeringsaanvragen in de Verenigde Staten. De euro stond op 1,1736 dollar, tegen 1,1754 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie werd 4,3 procent goedkoper op 38,52 dollar. Brentolie kostte 3,8 procent minder op 40,70 dollar per vat.