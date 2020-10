Ajax treft Liverpool in de Champions League

Gepubliceerd op | Views: 261

GENÈVE (AFN) - Ajax neemt het in de groepsfase van de Champions League op tegen Liverpool. De nummer 1 van het afgebroken seizoen in de eredivisie werd tijdens een loting in Genève gekoppeld aan de kampioen van Engeland, de club van spelers Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum.

Liverpool was tijdens de loting ingedeeld in pot 1, net als alle kampioenen van de grote voetballanden en Sevilla dat de Europa League wist te winnen. Ajax zat in pot 2 en treft in de poule ook nog een club uit pot 3 en pot 4.

Pot 3 bestaat uit Dinamo Kiev, Red Bull Salzburg, RB Leipzig, Internazionale, Olympiakos, Lazio, FK Krasnodar en Atalanta. Lokomotiv Moskou, Olympique Marseille, Club Brugge, Borussia Mönchengladbach, Basaksehir, FC Midtjylland, Stade Rennes en Ferencváros zijn ingedeeld in pot 4.

De groepsfase van de Champions League gaat op 20 oktober van start. De laatste speelronde wordt op 8 en 9 december afgewerkt.