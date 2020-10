SnowWorld breidt belang in Alpenpark Neuss uit

Gepubliceerd op | Views: 80

ZOETERMEER (AFN) - SnowWorld heeft zijn belang in Alpenpark Neuss vergroot naar een meerderheidsbelang. De uitbater van skihallen bezat sinds begin vorig jaar al 25 procent van de aandelen in het Duitse indoor wintersportresort. Dat belang is nu verhoogd naar 66 procent. De overige aandelen blijven in bezit van de oprichters van Alpenpark.

Door het meerderheidsbelang geniet SnowWorld naar eigen zeggen meer schaalvoordeel en kan het synergieën met overige activiteiten bewerkstelligen. Hoeveel geld er met de deal is gemoeid, is niet naar buiten gebracht. De transactie wordt gefinancierd uit de bestaande kredietfaciliteiten bij KBC Bank en Belfius Bank.