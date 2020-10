Dow Chemical schrapt 170 banen in Terneuzen

Gepubliceerd op | Views: 214

TERNEUZEN (AFN) - Chemieconcern Dow Chemical schrapt 170 banen op de locatie in Terneuzen en moet daardoor een kleinere fabriek sluiten, bevestigt het bedrijf na berichtgeving door PZC. Daarvan zijn 105 banen van Dow Benelux en 65 banen bij de serviceafdelingen van Dow Benelux Integrated Center.

De oorzaak van de ontslagen ligt volgens een woordvoerder bij de coronapandemie. "Na het sluiten van het tweede kwartaal kondigde Dow Global al aan dat er kostenbesparende maatregelen zouden komen." Dat leidt tot het schrappen van 6 procent van het personeelsbestand wereldwijd. Dow levert producten voor onder meer de auto-industrie en de bouw, waarvan een deel van de productie ook stil kwam te liggen door de coronacrisis.

Een van de kleinere fabrieken van Dow in Terneuzen zal als gevolg van de ontslagen ook moeten sluiten. Dat is de fabriek waar grondstoffen voor verharders, kleefstoffen, brandstoffen en smeermiddelen gemaakt worden. Daarmee vervallen 35 arbeidsplaatsen.

Banenverplaatsing

Bij het Dow Benelux Integrated Center, een groot servicecentrum dat begin 2019 geopend werd, wordt de klantenservice gedaan voor heel Europa, het Midden-Oosten, Afrika en India.

In de 170 banen die verloren gaan zitten ook twintig vacatures die niet opgevuld worden. Vijftien arbeidsplaatsen van een inkoopafdeling verhuizen naar het hoofdkantoor in Zwitserland. De rest van de banen kan niet verplaatst worden.

Reorganisatie

De ondernemingsraad is ingelicht en moet zich nog uitspreken over de reorganisatie. De vakbonden moeten nog ingelicht worden. De reorganisatie is naar verwachting eind 2021 afgerond. Er staan geen andere reorganisatieplannen op stapel, aldus de woordvoerder.

Bij Dow werken in Nederland 2700 medewerkers.