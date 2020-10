Hogere opening op Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 249

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met winst aan de handel begonnen. Het sentiment op Wall Street blijft steun krijgen van de hoop op extra stimuleringsmaatregelen om de Amerikaanse economie door de coronacrisis te helpen. Daarnaast verwerken beleggers een flinke hoeveelheid macro-economische cijfers, waaronder de wekelijkse uitkeringsaanvragen in de Verenigde Staten.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na de openingsbel 0,8 procent hoger op 28.009 punten. De brede S&P 500 dikte 0,9 procent aan tot 3394 punten en technologiegraadmeter Nasdaq kreeg er 1,2 procent bij tot 11.300 punten.

Minister van Financiën Steven Mnuchin sprak woensdag met de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi over een omvangrijk steunpakket voor 's werelds grootste economie. Donderdag wordt verder gepraat. De partijen staan al maanden lijnrecht tegenover elkaar en beleggers hopen dat er een doorbraak voor overeenstemming in Washington komt.

Werkloosheidsuitkering

Vorige week vroegen nog eens 837.000 Amerikanen een werkloosheidsuitkering aan. Economen rekenden op 850.000 aanvragen. Het cijfer van een week eerder werd bijgesteld tot 873.000 aanvragen. Vrijdag wordt het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid gepubliceerd.

Bij de bedrijven gaat de aandacht onder meer uit naar PepsiCo, dat in de eerste handelsminuten bijna 1 procent won. De snack- en frisdrankproducent behaalde in het afgelopen kwartaal een hogere omzet en winst en verwacht voor heel 2020 een groei van de verkopen. Zo werden meer snacks van bijvoorbeeld de merken Lay's en Dorito's verkocht, maar ook ontbijtgranen van Quaker.

Ook woninginrichter Bed Bath & Beyond opende de boeken. De cijfers waren duidelijk beter dan verwacht en het aandeel won circa een kwart aan waarde. Drankenconcern Constellation Brands (min 2,1 procent) publiceerde eveneens kwartaalresultaten.