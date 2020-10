Wolters Kluwer rondt aandelenreductie af

Gepubliceerd op | Views: 260

ALPHEN A/D RIJN (AFN) - Dataleverancier Wolters Kluwer heeft de in april afgeronde aandelenreductie afgerond. In totaal werden 5,5 miljoen aandelen die het bedrijf in bezit had ingetrokken.

Wolters Kluwer heeft nu nog ruim 3,5 miljoen eigen aandelen in bezit. In totaal zijn er iets meer dan 267,5 miljoen verhandelbare aandelen in het bedrijf.