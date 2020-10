Ajax krijgt maximaal 26 miljoen euro van Barcelona voor Dest

Gepubliceerd op | Views: 416

AMSTERDAM (AFN) - Ajax en FC Barcelona zijn eruit. Verdediger Sergiño Dest verhuist voor ruim 21 miljoen euro van Amsterdam naar Barcelona. De transfersom kan via bonussen oplopen tot maximaal iets meer dan 26 miljoen euro.

De 19-jarige verdediger uit Almere lag nog tot medio 2022 onder contract bij Ajax. Dest leek in eerste instantie naar Bayern München te vertrekken, maar Barcelona bleek slagvaardiger. Trainer Ronald Koeman had behoefte aan een nieuwe rechtsback na het vertrek van Nélson Semedo naar Wolverhampton Wanderers. Dest neemt ook het rugnummer 2 over van de Portugees.

Dest, sinds vorig jaar Amerikaans international, gaat in Camp Nou een contract voor vijf jaar ondertekenen. Die verbintenis bevat een gelimiteerde afkoopsom van 400 miljoen euro. Hij wordt vrijdag gepresenteerd.

Ajax trok inmiddels met Sean Klaiber van FC Utrecht al een vervanger aan voor Dest. De rechtsback is medisch gekeurd en heeft zijn handtekening onder een contract voor drie seizoenen. Er is een optie in de verbintenis opgenomen voor een vierde seizoen. Klaiber speelde in de jeugd al bij Ajax dat nu zo'n 5 miljoen euro voor hem neertelt.