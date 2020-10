Barclays positiever over verkopen Unilever

Gepubliceerd op | Views: 299

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Analisten van de Britse bank Barclays zijn positiever geworden over hun omzetverwachting voor consumentengoederenmaker Unilever in het derde kwartaal. Ze baseren zich daarvoor op gegevens van onderzoeksbureau Nielsen in de Verenigde Staten.

Unilever groeide het afgelopen kwartaal rond de 9 procent in de kanalen die Nielsen in de gaten houdt, waar webverkopen niet bij zitten. Bovendien rekent Barclays nu op een sterkere groei van schoonmaakproducten gezien de tweede coronagolf in Europa. Daartegenover staat een wat behoudender blik op het herstel van de verkoop van voedsel aan bijvoorbeeld de horeca.

Als de juridische eenwording van Unilever als Brits bedrijf op 29 november rondkomt, zal dat ook een positief effect hebben, verwachten de analisten. Barclays heeft een overweight-advies voor Unilever.

Het aandeel Unilever stond donderdag rond 12.25 uur 0,5 procent in de plus op 51,78 euro.