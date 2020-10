TenneT en Alliander breiden elektriciteitsnetten uit

Gepubliceerd op | Views: 208 | Onderwerpen: energie

AMSTERDAM (AFN) - TenneT heeft twee investeringsplannen gepubliceerd voor de komende tien jaar om de elektriciteitsnetten op land en op zee uit te breiden. Ook netwerkbedrijf Alliander gaat de komende tien jaar het elektriciteitsnet uitbreiden in vier provincies.

De groeiende industrie, agrarische sector, elektrisch vervoer en duurzame woonwijken vragen steeds meer elektriciteit, en daarom is op veel plekken minstens een verdubbeling van de capaciteit van het net nodig. Netwerkbedrijf Alliander gaat de komende tien jaar het elektriciteitsnet uitbreiden in Friesland, Noord- en Zuid-Holland, Flevoland en Gelderland. Het bedrijf gaat er onder meer nieuwe stations bouwen, bestaande stations uitbreiden en nieuwe en dikkere kabels leggen.

Volgens TenneT leiden alle plannen tot "een enorme opgave voor alle netbeheerders". Er is volgens het bedrijf namelijk een "mismatch" in de snelgroeiende vraag naar uitbreidingen van het elektriciteitsnet en de mate waarin dit in hetzelfde tempo kan worden gerealiseerd. "We moeten er rekening mee houden dat die mismatch nog een aantal jaren voortduurt".

TenneT benoemt dat er in 2030 een aantal capaciteitsknelpunten kunnen ontstaan, doordat ofwel de productie of de belasting (de elektriciteitsvraag) te hoog is. Daarom moeten de netten verzwaard worden. Op het land investeert Tennet in de periode van 2020 tot 2029 naar verwachting tussen 7,8 miljard en 8,7 miljard euro. In diezelfde periode investeert de beheerder naar verwachting tussen 6 miljard en 7,2 miljard euro in de aanleg van het net op zee.