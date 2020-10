JPMorgan verhoogt advies voor Aegon

De afsplitsing van de US tak is het beste alleen al de waarde daarvan is hoger dan de koers nu. Het is de US waar het steeds fout gaat dus weg ermee.



Vervolgens de Britse, ivm met Brexit, en oost Europese tak verkopen en ze zijn schulden vrij en we hebben een bedrijf wat weer meedoet.



En waar een koers van 5 euro bij hoort.