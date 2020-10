JPMorgan verhoogt advies voor Aegon

Gepubliceerd op | Views: 923 | Onderwerpen: , advies

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - JPMorgan Chase heeft zijn advies voor Aegon verhoogd naar overweight, waar dat eerder nog neutral was. De analisten van de Amerikaanse bank zien kansen voor de verzekeraar, die lang minder presteerde dan Europese branchegenoten, om te veranderen. Daarbij verwijzen ze vooral naar de prioriteiten die het nieuwe bestuur heeft uitgesproken. Het koersdoel werd verhoogd naar 2,80 euro.

De marktvorsers zien drie mogelijke stappen voor Aegon om winstgevender te worden. Zo zou Aegon kleinere markten in Zuid-, Midden- en Oost-Europa kunnen verlaten en de opbrengsten van de verkoop van zijn activiteiten daar kunnen gebruiken om de schuldenlast te verkleinen. Ook zou de Britse levensverzekeringstak verkocht kunnen worden en zouden de Nederlandse en Amerikaanse activiteiten gesplitst kunnen worden en aparte beursnoteringen kunnen krijgen. Die laatste optie zou wel meer tijd in beslag nemen.

Aegon was donderdag rond 10.05 uur koploper in de AEX met een plus van 4,4 procent. Een aandeel was daarmee 2,32 euro waard.