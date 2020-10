'Opdracht ExxonMobil goed nieuws voor SBM'

Gepubliceerd op | Views: 767

AMSTERDAM (AFN) - De definitieve opdracht voor maritiem oliedienstverlener SBM Offshore voor het derde productie- en opslagschip (FPSO) van ExxonMobil in Guyana is goed nieuws. Dat meldde KBC Securities in een reactie.

Het betreffende schip Prosperity zal goed zijn voor de productie van 220.000 vaten olie per dag, met een opslagcapaciteit van 2 miljoen vaten. Verder kan het schip 400 miljoen kubieke voet aardgas per dag aan. SBM gaat de Prosperity bouwen, installeren en vervolgens leasen en exploiteren voor een periode van maximaal twee jaar, waarna het wordt overgedragen aan dochteronderneming EEPGL van ExxonMobil in Guyana. Er werden geen financiële details over de opdracht gemeld.

KBC stelt dat ExxonMobil heeft gezegd dat op basis van de achttien olievondsten die tot dusver zijn gedaan in het Stabroek-blok voor de kust van Guyana er de potentie is voor minstens vijf FPO's.

Het advies voor SBM staat op buy, met een koersdoel van 18 euro. Het aandeel noteerde donderdag omstreeks 09.30 uur een plus van 1,6 procent op 13,87 euro.