Aandeelhouder Altice vindt overnamebod te laag

AMSTERDAM (AFN) - Hedgefonds Lucerne Capital vindt het bod dat Next Capital heeft uitgebracht op kabel- en telecombedrijf Altice Europe veel te laag. Dat bod bedraagt 4,11 euro per aandeel, maar Altice is tijdens de coronacrisis flink minder waard geworden. Next Capital wil daarvan profiteren, meent Lucerne dat een brief stuurde naar het bestuur van het bedrijf.

Het bod op Altice betekende weliswaar een premie van 24 procent bovenop de beurskoers van Altice van dat moment, maar lag onder de gemiddelde prijs van de afgelopen twaalf maanden. Lucerne denkt dat de aandelen van Altice tussen de 10 en 15 euro waard zouden moeten zijn en wil dat ook in een bod vertegenwoordigd zien.

De aandeelhouder, die voor ongeveer 94 miljoen euro aan stukken Altice in bezit heeft, verwijt Patrice Drahi van Next kleine aandeelhouders te willen benadelen en de mogelijke koerswinst zelf te willen houden. Drahi was de oprichter van Altice en bezit volgens Lucerne nog altijd 77,6 procent van de geplaatste aandelen van het kabel- en telecombedrijf. Er is wel een acceptatiegrens van 95 procent opgenomen in het bod, maar die kan door Next in overleg met Altice worden geschrapt.