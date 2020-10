AEX begint oktober met winst

Gepubliceerd op | Views: 91

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag met winst begonnen aan de eerste maand van het vierde kwartaal. Ook de andere Europese beursgraadmeters openden in het groen. Beleggers trokken zich op aan de hogere slotstanden op Wall Street, waar de stemming werd gesteund door de hoop op extra stimuleringsmaatregelen van de Amerikaanse overheid om de coronacrisis door te komen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt 1 procent in de plus op 552,89 punten. De MidKap klom 1,1 procent tot 814,76 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen wonnen tot 1 procent.

Luchtvaartcombinatie Air France-KLM daalde 0,6 procent in de MidKap. Luchtvaartmaatschappij KLM heeft op hoofdlijnen overeenstemming bereikt met vakbonden voor cabinemedewerkers en grondpersoneel over de versobering van de arbeidsvoorwaarden. Met piloten is er nog geen principeakkoord. KLM heeft tot donderdag om bij het kabinet een pakket bezuinigingsplannen in te dienen. Dit herstelplan was een voorwaarde voor de 3,4 miljard euro aan steun die het bedrijf krijgt van de overheid.