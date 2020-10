Afvalverwerker Renewi positiever gestemd over jaarresultaat

Gepubliceerd op | Views: 423

LONDEN (AFN) - Afvalverwerker Renewi is positiever gestemd over het resultaat voor het gehele gebroken boekjaar dat in maart eindigt. Volgens het bedrijf dat ontstond uit de overname van het Nederlandse Van Gansewinkel door het Britse Shanks ging de gang van zaken in het afgelopen halfjaar beter dan verwacht.

In een tussentijdse handelsupdate zegt Renewi dat de totale handel hoger lag dan de bijgestelde verwachtingen in verband met het coronavirus. Volgens Renewi was in het tweede kwartaal sprake van goed herstel van de commerciële afvalvolumes: Nederland draait nu op 96 procent en België op 90 procent ten opzichte van het afgelopen jaar.

In de afgelopen zes maanden werd voor 10 miljoen euro aan kostenbesparingen gerealiseerd, onder meer door salarisverlagingen voor topbestuurders en minder gebruik van tijdelijk personeel en externe dienstverleners. Het bedrijf zegt op koers te liggen om boven het eerder aangekondigde streefcijfer voor het jaar van 15 miljoen euro uit te komen.

Renewi blijft nog wel voorzichtig over de macro-economische vooruitzichten, waaronder een mogelijke toekomstige vertraging in de Nederlandse bouwmarkt in een later stadium en mogelijke verdere maatregelen om het coronavirus te beteugelen. Maar gezien de "veerkrachtige" handel van de groep in het eerste halfjaar, dat een periode van omvangrijke lockdownmaatregelen in het eerste kwartaal omvatte, denkt het bedrijf dat over het gehele jaar het resultaat "aanmerkelijk" hoger ligt dan de eerder bijgestelde verwachtingen.

De onderneming komt op 10 november met volledige resultaten.