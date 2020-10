ABN AMRO verkoopt kantoorpand in Parijs

Gepubliceerd op | Views: 325 | Onderwerpen: banken

AMSTERDAM (AFN) - ABN AMRO heeft een overeenkomst heeft gesloten met Primonial REIM voor de verkoop en leaseback van One Monceau, het huidige hoofdkantoor van Neuflize OBC in Parijs. Neuflize OBC is de private bank van ABN AMRO in Frankrijk.

De verkoop van het pand levert in het derde kwartaal van 2020 naar verwachting een boekwinst op van ongeveer 170 miljoen euro na belasting. De transactie past binnen het streven van de bank om haar gebouwen te verduurzamen en het energielabel te verbeteren. De leaseback is voor korte duur, tot Neuflize OBC over vier jaar het hoofdkantoor verplaatst naar een duurzamer kantoor in het centrum van Parijs. Het nieuwe kantoor zal voor klanten en medewerkers betere, moderne faciliteiten bieden, onder andere voor werken op afstand.