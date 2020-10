Nieuwe FPSO-klus voor SBM Offshore definitief

Gepubliceerd op | Views: 390

SCHIEDAM (AFN) - Maritiem oliedienstverlener SBM Offshore heeft de contracten rond voor het derde productie- en opslagschip (FPSO) van ExxonMobil in Guyana.

Het betreffende schip gaat Prosperity heten en zal goed zijn voor de productie van 220.000 vaten olie per dag, met een opslagcapaciteit van 2 miljoen vaten ruwe olie. Verder kan het schip 400 miljoen kubieke voet aardgas per dag aan. SBM Offshore gaat volgens de contracten de Prosperity bouwen, installeren en vervolgens leasen en exploiteren voor een periode van maximaal twee jaar, waarna het wordt overgedragen aan de dochteronderneming EEPGL van ExxonMobil in Guyana.

SBM Offshore wil daarnaast Guyanese bedrijven inzetten om werkzaamheden te verrichten, zoals fabricage en coating van een deel van het constructiestaal. Ook wil het Guyanese ingenieurs werven en in dienst nemen voor het projectteam.